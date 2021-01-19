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В Украине проверят тарифы на общественный транспорт

Новина українською → Киев, Вторник 19 января 2021 21:12
В Украине проверят тарифы на общественный транспорт Фото: маршрутки (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить цены на проезд в общественном транспорте в Украине. Проведение аудита он поручил заместителю руководителя своего офиса Кириллу Тимошенко.

Об этом сообщает Офис президента.

В ходе проверки будет сопоставлено ценообразования в Киеве и областях Украины за разные промежутки времени. Также центральная власть хочет получить разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов.

"Задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан", - отметили в ОП.

Напомним, Зеленский потребовал полного аудита тарифов в Украине. В частности, глава государства поручил проверить тарифы на газ и отопление.

Как писало РБК-Украина, в 2020 году общественный транспорт в Украине подорожал на 8%. Государственная служба статистики рассказала, в каких городах самая большая цена за проезд.

Кроме того, в 2021 году ожидается рост стоимости железнодорожных билетов. Планируют с марта ежемесячно делать индексацию.

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