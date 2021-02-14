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В Україні поки що не виявляли мутацій COVID, - ВООЗ

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні поки що не фіксували нових мутацій коронавірусу. При цьому для проведення аналізів матеріали доводиться відправляти за кордон.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

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За його словами, найближчим часом очікуються результати аналізів декількох зразків.

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - сказав Хабіхт.

Нагадаємо, зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований COVID з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки "британський" COVID виявили вже в 86 країнах.

Також РБК-Україна писало, що британські вчені працюють над розробкою вакцины, яка буде ефективна проти більшості штамів COVID.

Крім цього у Британії планують провести масштабне тестування на африканський штам COVID.

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