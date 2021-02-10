ВООЗ: географія поширення нових штамів COVID-19 розширилася

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що виявлений у Великобританії штам коронавірусу, був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах. Їхнє загальне число досягло 86.

Про це повідомляється на сайті організації .

Крім того, розширилася географія поширення штамів, виявлених в ПАР, Бразилії і Японії. Південноафриканський тип COVID-19 станом на 8 лютого виявлений у 44 державах, за минулий тиждень їх стало три. Японський штам поширився протягом семи днів у п'яти нових державах, і тепер їх налічується 15.

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що з появою вакцин проти коронавірусу світ зіткнувся з парадоксальною ситуацією.

За його словами, з одного боку, старт вакцинації світу дає надію на швидке закінчення пандемії. Разом з тим виникають нові, нерідко більш заразні мутації вірусу, що веде до посилення обмежувальних заходів.

Згідно з останніми даними, за весь час у світі зафіксовано 106,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, зумовлених захворюванням, померли 2,3 мільйона осіб.