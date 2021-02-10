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ВООЗ: географія поширення нових штамів COVID-19 розширилася

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 02:40
ВООЗ: географія поширення нових штамів COVID-19 розширилася Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що виявлений у Великобританії штам коронавірусу, був виявлений на минулому тижні ще в шести країнах. Їхнє загальне число досягло 86.

Про це повідомляється на сайті організації.

Крім того, розширилася географія поширення штамів, виявлених в ПАР, Бразилії і Японії. Південноафриканський тип COVID-19 станом на 8 лютого виявлений у 44 державах, за минулий тиждень їх стало три. Японський штам поширився протягом семи днів у п'яти нових державах, і тепер їх налічується 15.

Раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявив, що з появою вакцин проти коронавірусу світ зіткнувся з парадоксальною ситуацією.

За його словами, з одного боку, старт вакцинації світу дає надію на швидке закінчення пандемії. Разом з тим виникають нові, нерідко більш заразні мутації вірусу, що веде до посилення обмежувальних заходів.

Згідно з останніми даними, за весь час у світі зафіксовано 106,8 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, зумовлених захворюванням, померли 2,3 мільйона осіб.

Нагадаємо, нещодавно британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.

Додамо, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

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