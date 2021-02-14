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В Украине пока не выявляли мутаций COVID, - ВОЗ

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине пока не фиксировали новых мутаций коронавируса. При этом для проведения анализов материалы приходится отправлять за границу.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

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По его словам, в ближайшее время ожидаются результаты анализов нескольких образцов.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал Хабихт.

Напомним, сейчас в мире распространяется несколько видов новых штаммов коронавируса, среди которых мутированный COVID из Британии, ЮАР, Бразилии и Японии. При этом в ВОЗ заявили, что география новых штаммов коронавируса расширилась. Только "британский" COVID выявили уже в 86 странах.

Также РБК-Украина писало, что британские ученые работают над разработкой вакцины, которая будет эффективна против большинства штаммов COVID.

Кроме этого в Британии планируют провести масштабное тестирование на африканский штамм COVID.

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