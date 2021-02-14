В Україні підтвердили понад 3 тисяч нових випадків COVID-19

За станом на ранок 14 лютого виявлено ще 3 094 випадків коронавіруса в Україні. Також 1 917 пацієнта госпіталізували.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатської (207) областях.

За минулу добу одужали 2 002 людини, лабораторії провели 19 211 тестувань (в тому числі методом ПЛР - 15 576, методом ІФА - 3 635).

Повідомляється, що серед хворих 183 дітей та 72 медиків. Також зафіксовано 45 летальних випадків.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що Міністерство охорони здоров'я України запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.

Крім того, раніше повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.

Додамо, що до 18 лютого Кабмін повинен ухвалити постанову про адаптивне карантині. При цьому на "зони" будуть ділити по-новому.