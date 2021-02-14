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В Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев COVID-19

Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 14 февраля выявлено еще 3 094 случаев коронавируса в Украине. Также 1 917 пациента госпитализировали.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

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Сообщается, что среди заболевших 183 детей и 72 медиков. Также зафиксировано 45 летальных случаев.

За минувшие сутки выздоровели 2 002 человека, лаборатории провели 19 211 тестирований (в том числе методом ПЦР - 15 576, методом ИФА - 3 635).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Министерство здравоохранения Украины предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.

Кроме того, ранее сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

Добавим, что до 18 февраля Кабмин должен принять постановление об адаптивном карантине. При этом на "зоны" будут делить по-новому.

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