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Адаптивний карантин повернуть наступного тижня: як будуть ділити на зони

Новость на русском → Київ, Субота 13 лютого 2021 15:58
Адаптивний карантин повернуть наступного тижня: як будуть ділити на зони Фото: в Україні повернуть адаптивний карантин (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Кабінет міністрів України має до 18 лютого прийняти постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" будуть ділити по-новому.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":

  • "зелена" - скасування карантинних обмежень;
  • "жовта" - збереження діючих на сьогодні заходів. Після введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;
  • "помаранчева" - при перевищенні одного з 5 контрольних показників;
  • "червона" - при перевищенні двох з 5 контрольних показників. Ці обмеження будуть такими, як під час січневого локдауна.

Зокрема, "червона зона" вводиться при перевищенні двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони:

  • завантаженість койко-місць в лікарнях (з киснем) - понад 65%;
  • кількість тестувань методом ПЛР протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менше 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженням або підозрою на COVID протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР та тестуванням на антиген - більше 20%;
  • зростання загального числа госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більше 50%

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.

Також Ляшко заявляв, що Міністерство охорони здоров'я запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.

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