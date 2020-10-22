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В Україні не планують вводити строгий карантин, - Зеленський

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні не планують вводити строгий карантин, незважаючи на щоденне підтвердження 6-7 тисяч нових випадків коронавірусу. Суворі обмеження можуть повністю зупинити економіку країни.

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Про це в інтерв'ю чотирьом телеканалам заявив президент Володимир Зеленський, передає "ТСН".

Він додав, що зараз приділяється максимум зусиль щодо питань додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо кількість нових захворювань коронавірусом перевищить 9,5 тисячі випадків в добу.

При цьому в МОЗ повідомляли, що введення локдауну розглядають лише в якості резервного варіанта. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зараз в Україні неможливий жорсткий карантин.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вперше підтвердили понад 7 тисяч нових випадків захворювання COVID-19. Всього з початку пандемії захворіли 322 879 осіб. Зараз активними хворими в країні залишаються майже 182 тисяч пацієнтів.

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Новини України Володимир ЗеленськийкарантинКоронавірус