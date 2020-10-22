UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине не планируют вводить строгий карантин, - Зеленский

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине не планируют вводить строгий карантин, несмотря на ежедневное подтверждение 6-7 тысяч новых случаев коронавируса. Строгие ограничения могут полностью остановить экономику страны.

Самые читаемые новости

Об этом в интервью четырем телеканалам заявил президент Владимир Зеленский, передает "ТСН".

Он добавил, что сейчас уделяется максимум усилий относительно вопросов дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если количество новых заболеваний коронавирусом превысит 9,5 тысячи случаев в сутки.

При этом в Минздраве сообщали, что введение локдауна рассматривают лишь в качестве резервного варианта. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые подтвердили более 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 322 879 человек. Сейчас активными больными в стране остаются почти 182 тысяч пациентов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийкарантинКоронавирус