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В Україні не залишилося регіонів, готових до послаблення карантину

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 19 жовтня не залишилося жодного регіону, який готовий до послаблення карантину. В "червоний" список потрапила і Кіровоградська область.

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у всіх регіонах України перевищений показник захворюваності коронавірусів. В середньому по країні він становить 192,7 при нормі в 40. Найгірша ситуація в Сумській (343,5), Хмельницькій (325,2) та Харківській (307,6) областях. У Кіровоградській області цей показник становить 43,8, в Києві - 206,1.

Також в Україні на 65,7% заповнені лікарняні ліжка для лікувань коронавірусу. При цьому в трьох областях відсоток заповнювання перевищує 80% - Луганській (103,9%), Одеській (90,9%), Сумській (88,2%) і Донецькій (81,8%) областях.

Нагадаємо, в Україні за добу захворіли 4 766 осіб. Всього з початку пандемії заразили вже понад 300 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що в грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих коронавірусів, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться. За останні два тижні кількість активних хворих збільшилася приблизно на 30%.

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