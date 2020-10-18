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В Україні зайнято майже 60% лікарняних ліжок, - МОЗ

Новость на русском → Україна , Неділя 18 жовтня 2020 12:55
В Україні зайнято майже 60% лікарняних ліжок, - МОЗ Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 18 жовтня в Україні зайняті 59,8% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом. Найгірша ситуація в Луганській і Донецькій областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Луганській області показник заповнювання ліжок становить 75,1%, у Донецькій - 75,1%, у Хмельницькій - 72,9%, в Одеській - 72,2%, у Дніпропетровській області - 70,1%.

Лише в Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Київській та Житомирській областях цей показник нижче 50%.

Також всі області, окрім Кіровоградської, не відповідають показнику МОЗ щодо захворюваності на 100 тисяч населення, який повинен бути не вище 40. В середньому по Україні він становить 190,1.

Нагадаємо, станом на вчора в Україні лікарняні ліжка були заповнені на 62,3%.

Крім цього, раніше в МОЗ повідомили, що в Україні 75,7% від усіх смертей від коронавірусу складають люди у віці старше 60 років.

Зазначимо, за останню добу в країні виявили 5231 новий випадок коронавірусу.

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