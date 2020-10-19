В Украине не осталось регионов, готовых к ослаблению карантина

В Украине по состоянию на 19 октября не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина. В "красный" список попала и Кировоградская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране он составляет 192,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Сумской (343,5), Хмельницкой (325,2) и Харьковской (307,6) областях. В Кировоградской области этот показатель составляет 43,8, в Киеве - 206,1.

Также в Украине на 65,7% заполнены больничные койки для лечений коронавируса. При этом в трех областях процент заполненности превышает 80% - Луганской (103,9%), Одесской (90,9%), Сумской (88,2%) и Донецкой (81,8%) областях.

Напомним, в Украине за сутки заболели 4 766 человек. Всего с начала пандемии заразили уже более 300 тысяч человек.

Также сообщалось, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится. За последние две недели число активных больных увеличилось примерно на 30%.