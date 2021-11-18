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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Завтра буде сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, 19 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялось, що в Україну йде потепління після сильних дощів. Температура повітря підніметься, як вдень, так і вночі.

Зазначимо, погода в Україні цієї зими за прогнозами синоптиків буде досить нестабільною. Грудень обіцяє бути тепліше на кілька градусів, ніж зазвичай. А ось в січні та лютому можуть бути періоди з сильними морозами.

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Погода в УкраїніШтормове попередження