В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Завтра будет сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
По информации УкрГидрометцентра, 19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Ранее сообщалось, что в Украину идет потепление после сильных дождей. Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью.
Отметим, погода в Украине этой зимой по прогнозам синоптиков будет достаточно нестабильной. Декабрь обещает быть теплее на несколько градусов, чем обычно. А вот в январе и феврале могут быть периоды с сильными морозами.