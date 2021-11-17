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Після сильних дощів. В Україну прийде потепління: названо дату

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Київ, Середа 17 листопада 2021 09:50
Після сильних дощів. В Україну прийде потепління: названо дату Фото: в Україну прийде потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде потепління після сильних дощів. Температура повітря підніметься, як вдень, так і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Після сильних дощів. В Україну прийде потепління: названо дату

Потепління прийде в Україну 20 листопада. У цей день на заході потеплішає до +10 градусів вдень, а вночі - +2+6. На півночі та в центрі країни вдень очікується +5+9, а вночі +1+3.

У східних областях вдень прогнозують +3+7, а вночі 0+2. Південь країни - вдень +7+11, а вночі +2+7. Але у цих регіонах буде невеликий дощ.

Телпа погода очікується і на наступний день - 21 листопада. Але 19 листопада будуть сильні дощі майже по всій країні.

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