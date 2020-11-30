В Україні на початку грудня може бути до 20 тисяч випадків COVID-19, - вчені

Науковці Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб змоделювали поширення коронавірусу в Україні. В найближчий тиждень кількість хворих на COVID-19 за песимістичним сценарієм може сягнути 20 тисяч.

Про це повідомляє Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Згідно з розрахунками вчених, стрімке зростання захворюваності може стати причиною для введення локдауну в Україні. Однак за оптимістичним сценарієм найближчим часом очікується коливання рівня захворюваності в діапазоні 10 - 16 тисяч випадків щодоби.

Науковці встановили сильний кореляційний зв’язок між кількістю виявлених випадків COVID-19 і кількістю зареєстрованих захворювань на грип і ГРВІ (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,88). Це свідчить про недодіагностику випадків COVID-19 із легкими та середньої важкості формами.

Крім того, очікується, що в країні відсоток летальності спаде до 1,75 %. Він майже вдвічі нижчий за рівень цього показника у весняно-літній період. Адже розрахований коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні повільно покращується.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусу. Це вперше за два тижні, коли кількість нових заражень не перевищила 10 тисяч.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні зменшилася заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 29 листопада заповненими залишалися 47,5% ліжок.