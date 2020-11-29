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В Україні знову зменшилась заповненість лікарняних ліжок для COVID-19

Новость на русском → Україна, Неділя 29 листопада 2020 11:28
В Україні знову зменшилась заповненість лікарняних ліжок для COVID-19 Фото: медик (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 29 листопада заповнені 47,5% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього введено вже 56 527 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

В країні більше не залишилося жодного регіону, де були б заповнені понад 70% лікарняних ліжок для COVID-19. Найгірша ситуація спостерігається в Миколаївській (65,6%), Кіровоградській (65,1%), Полтавській (64%), Запорізькій (60,3%) та Чернігівській (59,6%) областях. У Києві зайняті 53,8% ліжок.

Найменше заповнені лікарняні ліжка в Херсонській (19,7%), Луганській (26,3 %), Донецькій (35,9%), Тернопільській (37,7%) та Волинській (41,3%) областях.

При цьому в країні продовжується зростання захворюваності COVID-19. Зараз цей показник становить 490,5 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 971,4. У Києві показник становить 620,5.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Київській областях.

Також повідомлялося, що Україна увійшла в десятку країн за швидкістю поширення COVID-19. На першому місці за темпами поширення знаходяться США.

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