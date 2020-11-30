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В Украине в начале декабря может быть до 20 тысяч случаев COVID-19, - ученые

Автор: Андрей Козловский

Ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней смоделировали распространение коронавируса в Украине. В ближайшую неделю число больных COVID-19 по пессимистическому сценарию может достичь 20 тысяч.

Об этом сообщает Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Согласно расчетам ученых, стремительный рост заболеваемости может стать причиной для введения локдауна в Украине. Однако по оптимистическому сценарию в ближайшее время ожидается колебания уровня заболеваемости в диапазоне 10 - 16 тысяч случаев ежесуточно.

Ученые установили сильную корреляционную связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний на грипп и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недодиагностике случаев COVID-19 с легкой и средней тяжести.

Кроме того, ожидается, что в стране процент летальности спадет до 1,75 %. Он почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период. Ведь рассчитанный коэффициент адаптации к болезни в Украине медленно улучшается.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 9 946 новых случаев коронавируса. Это впервые за две недели, когда число новых заражений не превысило 10 тысяч.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране уменьшилась заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 29 ноября заполненными оставались 47,5% кроватей.

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