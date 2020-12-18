В Україні до кінця року буде 1 мільйон хворих COVID, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні загальна кількість виявлених випадків COVID-19 до кінця року досягне позначки в 1 млн осіб. Він запевнив, що Кабінет міністрів має комплексне бачення протидії пандемії.

Про це він розповів у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"В Україні загальна кількість виявлених випадків (COVID-19, - ред.) до кінця року досягне позначки в 1 млн осіб... Які кроки ми плануємо робити... Перше - введення оптимальної моделі посиленого карантину, друге - збільшення кількості тестів, третє - безкоштовна вакцинація критично важливих груп населення", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що Кабмін також працює над вдосконаленням системи нагляду за дотриманням самоізоляції.

Нагадаємо, Україна може отримати перші вакцини від COVID уже в лютому. Велика партія у рамках міжнародного механізму COVAX очікується у березні.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його повинен затвердити Кабінет міністрів.