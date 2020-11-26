Степанов: українців попередять про повний локдаун за 7-10 днів

У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього. Очікується, що таке рішення буде прийматися вже в грудні.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українців повинні попередити про локдаун за тиждень або за 10 днів до нього.

"Я думаю, що ми відразу побачимо цю динаміку (після карантину вихідного дня, - ред.) ... ми ж бачимо і аналізуємо багато цифр, не тільки рівень заболевемости. Я думаю, що за тиждень, за 10 днів це потрібно робити. Принаймні ми, як МОЗ, матимемо змогу це зробити", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за радикальний локдаун терміном не менше трьох тижнів, який треба ввести найближчим часом.

Зазначимо, український уряд розглядає можливість локдауну на період новорічних вихідних. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що зимові свята можуть дати поштовх до сплеску захворюваності. Цього може не витримати система охорони здоров'я України.