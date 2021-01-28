В Україні лютує негода. Частина України може залишитися без світла та транспорту

В Україні 28 січня очікується істотне погіршення погодних умов і сильні снігопади. Частину країни може залишитися без світла і транспорту.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, в Одеській та Миколаївській областях очікується приріст снігового покриву на 30-40 см, посилений вітер до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу. Оголошено третій (червоний) рівень небезпеки. В Кіровоградській області очікується сильний мокрий сніг (приріст снігового покриву 20-30 см), налипання мокрого снігу, оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Також значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу очікуються в Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях (приріст снігового покриву 10-15 см).

"На дорогах ожеледиця. Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники закликали водіїв утриматися від подорожей і не залишати автомобілі вздовж доріг, щоб не блокувати роботу комунальних служб.

Також зазначається, що станом на ранок 28 січня в Україні через негоду без світла залишилися 143 населених пункти у чотирьох областях: Одеській (113), Кіровоградській (19), Черкаській (10) і Запорізькій (1).

Раніше РБК-Україна писало, що Україну накрив активний циклон. Місцями висота снігових заметів перевищувала метр.

Зазначимо, сьогодні, 28 січня, температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +8, а вночі стовпчики термометрів в деяких регіонах опустяться до -5.