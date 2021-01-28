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В Украине бушует непогода. Часть Украины может остаться без света и транспорта

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 28 января ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады. Часть страны может остаться без света и транспорта.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Одесской и Николаевской областях ожидается прирост снежного покрова на 30-40 см, усиленный ветер до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега. Объявлен третий (красный) уровень опасности. В Кировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега, объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Также значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидаются в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

"На дорогах гололедица. Погодные условия приведут к нарушению и прекращения движения транспорта, отключение энергоснабжения населенных пунктов", - отметили в ГСЧС.

Спасатели призвали водителей воздержаться от путешествий и не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не блокировать работу коммунальных служб.

Также отмечается, что по состоянию на утро 28 января в Украине из-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областях: Одесской (113), Кировоградской (19), Черкасской (10) и Запорожской (1).

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину обрушился активный циклон. Местами высота снежных сугробов превышала метр.

Отметим, сегодня, 28 января, температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +8, а ночью столбики термометров в некоторых регионах опустятся до -5.

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