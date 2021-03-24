В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального

"Всі органи ринкового нагляду використовують систему оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, де споживачі можуть дізнаватись про небезпечність продукції, виявлену контролюючими органами", - зазначив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Зараз усі територіальні та міжрегіональні підрозділи інспекції працюють із системою у тестовому режимі без оприлюднення результатів перевірок.

"Найближчим часом Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечить ліцензію на користування цим програмним продуктом для працівників ДЕІ за допомогою персонального ЕЦП. Після цього відповідна інформація про порушення на АЗС та АЗГС буде доступна для громадян", - сказав глава екоінспекції.

Українці зможуть ознайомитись із результатами, перейшовши за посиланням http://uvaga.gov.ua/uk/Main/Category/Category.

"Зараз Держекоінспекція за дорученням прем’єр-міністра посилює контроль за якістю пального на АЗС. Проводяться позапланові перевірки, під час яких здійснюється контроль відповідності паспортів якості пального вимогам технічного регламенту", - підсумував Мальований.