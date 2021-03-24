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В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального

Автор: Юлія Струк

В Україні будуть оприлюднювати результати перевірок якості пального. Всі підрозділи Держекоінспекції у тестовому режимі працюють із системою оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик

Про це повідомляє прес-служба екоінспекції.

"Всі органи ринкового нагляду використовують систему оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, де споживачі можуть дізнаватись про небезпечність продукції, виявлену контролюючими органами", - зазначив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Зараз усі територіальні та міжрегіональні підрозділи інспекції працюють із системою у тестовому режимі без оприлюднення результатів перевірок.

"Найближчим часом Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства забезпечить ліцензію на користування цим програмним продуктом для працівників ДЕІ за допомогою персонального ЕЦП. Після цього відповідна інформація про порушення на АЗС та АЗГС буде доступна для громадян", - сказав глава екоінспекції.

Українці зможуть ознайомитись із результатами, перейшовши за посиланням http://uvaga.gov.ua/uk/Main/Category/Category.

"Зараз Держекоінспекція за дорученням прем’єр-міністра посилює контроль за якістю пального на АЗС. Проводяться позапланові перевірки, під час яких здійснюється контроль відповідності паспортів якості пального вимогам технічного регламенту", - підсумував Мальований.

Нагадаємо, Кабінет міністрів раніше врегулював питання зарахування до місцевих бюджетів частини акцизного податку з імпортного та виробленого в Україні пального. Органи місцевої влади отримають 1,5 млрд гривень.

Так, у грудні Верховна рада України прийняла в другому читанні зміни до Бюджетного кодексу в рамках бюджету-2021. У залі нардепи схвалили й норму, яка повернула місцевому самоврядуванню частку від акцизу на паливо.

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