В Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива

"Все органы рыночного надзора используют систему оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск, где потребители могут узнавать об опасности продукции, выявленной контролирующими органами", - отметил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Сейчас все территориальные и межрегиональные подразделения инспекции работают с системой в тестовом режиме без обнародования результатов проверок.

"В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персонального ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан", - сказал глава экоинспекции.

Украинцы смогут ознакомиться с результатами, перейдя по ссылке http://uvaga.gov.ua/uk/Main/Category/Category.

"Сейчас Госэкоинспекция по поручению премьер-министра усиливает контроль за качеством топлива на АЗС. Проводятся внеплановые проверки, в ходе которых осуществляется контроль соответствия паспортов качества топлива требованиям технического регламента", - подытожил Малеваный.