Рада схвалила за основу зміни до Бюджетного кодексу: на сайті ВР з'явився текст

Верховна рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила зміни до Бюджетного кодексу у рамках державного бюджету на 2021 рік. Спочатку текст законопроект був відсутній на сайті парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Станом на зараз текст доопрацьованого законопроект №4100-д з'явився на сайті Ради.

Цей документ врегульовує правові засади функціонування бюджетної системи України, міжбюджетних відносин, створення належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на новій територіальній основі у зв’язку з утворенням нових районів.

Міністерству фінансів надається право на правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про держбюджет. Це необхідно, аби зменшити очікуване пікове навантаження на державний бюджет та знизити ризики, пов’язані із ймовірністю збільшення витрат за державними деривативами у майбутньому.

Також запроваджується надання держгарантій на портфельній основі. Воно спрямоване на підтримку державою суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва. Держава гарантує часткове виконання зобов'язань, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов'язань по портфелю кредитів і 80% по кожному окремому кредиту.

У законі прописане погодження з Вищою радою правосуддя перерозподілу видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі Державної судової адміністрації, що призводить до зміни обсягів видатків судів, відповідно до рекомендацій Рахункової палати.

Крім того, врегульовується покриття касових розривів загального фонду державного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

Нагадаємо, ВР схвалила зміни до Бюджетного кодексу за основу. Відповідний законопроект №4100-д підтримали 253 нардепи при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні провела позачергове засідання, у ході якого і схвалила цей документ у першому повторному читанні.

З першої спроби нардепи не змогли схвалити цей документ: за основу його підтримали лише 225 нардепів при 226 мінімально необхідних.