RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70% вже у 5 областях і Києві

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві та ще п'яти областях лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 59%.

Популярні новини

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Всього в країні зайняті вже 31 927 ліжок у лікарнях. Найбільш завантаженими є лікарні Донецької (100,7%), Одеської (79,7%), Луганської (78,5%), Хмельницької (71,5%) і Харківської (70,2%) областей, а також в Києві (70,6%).

Найменше завантажені лікарні в Херсонській (25,9%), Івано-Франківській (37,9%), Закарпатська (40,6%) та Кіровоградська (45,3%) областях.

При цьому Кіровоградська область залишається єдиним регіоном, який готовий до послаблення карантину в країні. Тут показник захворюваності коронавірусом за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 22,6 при нормі 40. В інших регіонах цей показник перевищено. В середньому в Україні він становить 154,6.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 5804 людини. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській областях.

Попри зростання захворюваності в Кабінеті міністрів не бачать необхідності для введення надзвичайного стану в країні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України больницакарантинКоронавірус