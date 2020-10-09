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У Кабміні не бачать потреби у введенні надзвичайного стану в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 10:32
У Кабміні не бачать потреби у введенні надзвичайного стану в Україні Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабінет міністрів України розгляне можливість введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, якщо це ініціює президент. Зараз такої потреби немає.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що навесні вже готували проект указу президента про запровадження надзвичайного стану, але обійшлись без нього.

"Якщо буде потреба і вона буде ініційована президентом України, то ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої потреби", - заявив він.

Раніше в МОЗ заявили, що в Україні можуть ввести надзвичайний стан через стрімке поширення коронавірусу та погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Зазначимо, в Україні виявили спалах нових випадків COVID-19, за минулу добу заразились 5804 людини.

Джерело РБК-Україна в уряді повідомило, що Денис Шмигаль збирає нараду з головами ОДА та міністрами через ситуацію з коронавірусом.

Крім того, Світовий банк очікує повторного введення певних заходів стримування у відповідь на "другу хвилю" коронавірусу в Україні.

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