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В Украине больничные койки заполнены на более чем 70% уже в 5 областях и Киеве

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве и еще пяти областях больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 59%.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего в стране заняты уже 31 927 коек в больницах. Самыми загруженными являются больницы Донецкой (100,7%), Одесской (79,7%), Луганской (78,5%), Хмельницкой (71,5%) и Харьковской (70,2%) областей, а также в Киеве (70,6%).

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (25,9%), Ивано-Франковской (37,9%), Закарпатская (40,6%) и Кировоградская (45,3%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 22,6 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 154,6.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 5804 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Киеве, Одесской, Тернопольской областях.

Несмотря на рост заболеваемости в Кабинете министров не видят необходимости для введения чрезвычайного положения в стране.

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