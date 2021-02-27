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В Україні знову понад 8 000 випадків COVID. Найбільше в Івано-Фанківській області

Автор: РБК-Україна

На ранок 27 лютого виявлено ще понад 8 000 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому госпіталізовано за добу 2 800 пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зафіксовано 8 172 нових випадків COVID. Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 2 806 осіб;
  • летальних випадків - 151;
  • одужали - 4766 осіб;
  • проведено тестувань за добу - 78 040 (в тому числі методом ПЛР - 35 714, методом ІФА - 16 990, досліджень експрес-тестами на антиген - 25 336).

Фото: статистика по COVID

З початку пандемії в Україні захворіли 1 342 016 осіб, одужала 1 168 321 особа, летальних випадків - 25 893.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Івано-Франківській (892), Львівській (696), Вінницькій (694), Чернівецькій (670) та Закарпатській (621) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає 10 млн доз COVID-вакцини Pfizer.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я назвали можливі побічні ефекти після COVID-вакцинації.

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