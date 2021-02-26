Україна отримає 10 млн доз COVID-вакцини Pfizer
Україна отримає 10 млн доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Вони вже готуються до відправки.
Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська в Telegram.
"Герої серед нас. Тільки Надзвичайний і повноважний посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук поінформував мене, що за результатами домовленостей команди дипломатів та Офісу Президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готують до відправки в Україну", - написала вона.
Вона зазначила, що проект контракту вже направлений в Міністерство охорони здоров'я України.
За її словами, вакцина від коронавірусу буде відправлена в Україну зі Сполучених Штатів.
Пізніше Василевська видалила повідомлення про поставку вакцини в Україну. Проте наступним повідомленням, вона заявила, що мова йде про підготовку прямого контакту, а не про домовленості з урядом Ізраїлю.
Нагадаємо, 23 лютого в Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу. Препарат компанії AstraZeneca буде використовуватися на першій стадії вакцинації українців.
Крім того, глава МОЗ Максим Степанов анонсував нові поставки вакцини Novavax в Україну. Очікується поставка ще 10 млн вакцин.
Крім того, за інформацією Офісу президента, вакцина від COVID-19 американської компанії Pfizer прибуде в Україну на початку березня. Поставки будуть здійснюватися за глобального механізму COVAX.