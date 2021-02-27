В Украине снова более 8 000 случаев COVID. Больше всего в Ивано-Фанковской области

На утро 27 февраля выявлено еще более 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом госпитализировано за сутки 2 800 пациентов.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, зафиксировано 8 172 новых случаев COVID. Также за минувшие сутки:
Фото: статистика по COVID
С начала пандемии в Украине заболели 1 342 016 человек, выздоровел 1 168 321 человек, летальных случаев - 25 893.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения назвали возможные побочные эффекты после COVID-вакцинации.