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В Украине снова более 8 000 случаев COVID. Больше всего в Ивано-Фанковской области

Автор: РБК-Украина

На утро 27 февраля выявлено еще более 8 000 новых случаев коронавируса в Украине. При этом госпитализировано за сутки 2 800 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, зафиксировано 8 172 новых случаев COVID. Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2 806 человек;
  • летальных случаев - 151;
  • выздоровели - 4766 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 78 040 (в том числе методом ПЦР - 35 714, методом ИФА - 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген - 25 336).

Фото: статистика по COVID

С начала пандемии в Украине заболели 1 342 016 человек, выздоровел 1 168 321 человек, летальных случаев - 25 893.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения назвали возможные побочные эффекты после COVID-вакцинации.

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Новости Украины Максим СтепановCOVID-19Коронавирус
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