В Україні понад 5 тисяч класів знаходяться на дистанційному навчанні

В Україні на дистанційному навчанні перебувають понад 5 тисяч класів. Також на самоізоляцію пішли понад 500 навчальних закладів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу за підсумками позачергового засідання Кабінету міністрів.

"У нас на дистанційному навчанні перебуває більше ніж п'ять тисяч класів. Тобто на самоізоляції ... Кількість установ, які повністю перебувають на самоізоляції, була 536", - заявив він.

Міністр також додав, що дані показники змінюються щодня, бо класи і школи виходять з самоізоляції, а деякі на неї йдуть.

Степанов зазначив, що самоізоляцію для навчальних закладів становить 14 днів.

Нагадаємо, Міністерство освіти рекомендувало ввести шкільні канікули з 15 жовтня.

Як регіони реагували на дану рекомендацію, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Канікули в школах можуть початися вже на цьому тижні: ситуація у регіонах".

Крім того, Україна готується до нової хвилі COVID-19. Президент вже дав ряд доручень, зокрема, про переведення університетів на дистанційне навчання.