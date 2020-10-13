ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні понад 5 тисяч класів знаходяться на дистанційному навчанні

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 19:43
В Україні понад 5 тисяч класів знаходяться на дистанційному навчанні Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні на дистанційному навчанні перебувають понад 5 тисяч класів. Також на самоізоляцію пішли понад 500 навчальних закладів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу за підсумками позачергового засідання Кабінету міністрів.

"У нас на дистанційному навчанні перебуває більше ніж п'ять тисяч класів. Тобто на самоізоляції ... Кількість установ, які повністю перебувають на самоізоляції, була 536", - заявив він.

Міністр також додав, що дані показники змінюються щодня, бо класи і школи виходять з самоізоляції, а деякі на неї йдуть.

Степанов зазначив, що самоізоляцію для навчальних закладів становить 14 днів.

Нагадаємо, Міністерство освіти рекомендувало ввести шкільні канікули з 15 жовтня.

Як регіони реагували на дану рекомендацію, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Канікули в школах можуть початися вже на цьому тижні: ситуація у регіонах".

Крім того, Україна готується до нової хвилі COVID-19. Президент вже дав ряд доручень, зокрема, про переведення університетів на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство карантин школа Коронавірус
NEWS
На Донбасі бойовики чотири рази відкривали вогонь
Надія Собенкоредактор стрічки новин На Донбасі бойовики чотири рази відкривали вогонь
DAILY
У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією