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В Украине более 5 тысяч классов находятся на дистанционном обучении

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 19:43
В Украине более 5 тысяч классов находятся на дистанционном обучении Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на дистанционном обучении находятся более 5 тысяч классов. Также на самоизоляцию ушли более 500 учебных заведений.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге по итогам внеочередного заседания Кабинета министров.

"У нас на дистанционном обучении находится более пяти тысяч классов. То есть на самоизоляции ... Количество учреждений, полностью находятся на самоизоляции, была 536", - заявил он.

Министр также добавил, что данные показатели меняются ежедневно, так как классы и школы выходят из самоизоляции, а некоторые на нее идут.

Степанов отметил, что самоизоляцию для учебных заведений составляет 14 дней.

Напомним, Министерство образования рекомендовало ввести школьные каникулы с 15 октября.

Как регионы реагировали на данную рекомендацию, говорится в материале РБК-Украина "Каникулы в школах могут начаться уже на этой неделе: ситуация в регионах".

Кроме того, Украина готовится к новой волне COVID-19. Президент уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.

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