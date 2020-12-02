В Україні з 1 січня дозволять міняти по батькові з 14 років

В Україні з 1 січня 2021 року дозволять міняти по батькові з 14 років. Відповідний закон набере чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ 28 листопада опублікували у виданні "Голос України".

Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я або якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Закон встановлює, що:

змінити по батькові можна буде особам з 16 років;

змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;

якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;

якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини і інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, на початку червня відповідний законопроект №2450 ВР схвалила в першому читанні.

Так, парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, за що проголосували 284 депутати.