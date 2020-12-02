В Україні з 1 січня дозволять міняти по батькові з 14 років

В Україні з 1 січня 2021 року дозволять міняти по батькові з 14 років. Відповідний закон набере чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Документ 28 листопада опублікували у виданні "Голос України".
Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я або якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.
Закон встановлює, що:
Нагадаємо, Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні на початку листопада.
Як писало РБК-Україна, на початку червня відповідний законопроект №2450 ВР схвалила в першому читанні.
Так, парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, за що проголосували 284 депутати.