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В Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років

Новость на русском → Україна, Вівторок 03 листопада 2020 13:06
В Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років. Відповідний законопроект №2450 Верховна рада прийняла в другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проект проголосували 259 нардепів.

Раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Закон встановлює, що:

  • змінити по батькові можна буде особам від 16 років;
  • змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;
  • якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;
  • якщо один із батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Нагадаємо, на початку червня відповідний законопроект №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.

Як писало РБК-Україна, на початку січня комітет парламенту з питань молоді та спорту рекомендував Раді схвалити даний закон за основу.

Так, парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, за що проголосували 284 депутати.

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