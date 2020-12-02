В Украине с 1 января разрешат менять отчество с 14 лет

В Украине с 1 января 2021 года разрешат менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступит в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ 28 ноября опубликовали в издании "Голос Украины".

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.

Закон устанавливает, что:

изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;

изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;

если над 14-летним ребенком установлена ​​опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;

если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Напомним, Верховная рада приняла этот закон во втором чтении в начале ноября.

Как писало РБК-Украина, в начале июня соответствующий законопроект №2450 ВР одобрила в первом чтении.

Так, парламент предыдущего созыва отклонил закон о праве на смену отчества, за что проголосовали 284 депутата.