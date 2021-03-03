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Україна виходить на чергову хвилю по COVID, - Радуцький

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні спостерігається зростання захворюваності коронавірусу. За словами голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького, Україна виходить на чергову хвилю по COVID-19.

Про це Радуцький заявив в ефірі "Україна 24".

Він зазначив, що зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди трохи розслабилися після послаблень карантину.

"На сьогодні все росте, захворюваність зростає. Я думаю, що ми виходимо на чергову хвилю за COVID. По-перше, ми трошки розслабилися. Ті два-три тижні після зимового карантину, коли ми мали ослаблення, люди розслабилися. Почали нехтувати карантинними заходами і почалося зростання", - заявив Радуцький.

Також він додав, що зростання кількості хворих може бути пов'язаний з мутаціями COVID.

"Вірус мутує. По Івано-Франківській області ми бачимо, що стали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми - діарея, нудота", - пояснив нардеп.

Радуцький вважає, що єдиний спосіб побороти коронавірус - це поява колективного імунітету.

"Вакцинація - це найбільш дієвий спосіб появи колективного імунітету. Але у нас має бути щеплено не менше 60% всього населення", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 7235 нових заражень коронавірусом. Найбільший приріст у Києві та Івано-Франківської області.

Також РБК-Україна писало, що вчені заявили про різке зростання летальних випадків від коронавірусу в Україні.

Крім цього повідомлялося, що у Львівській області виявили два штами коронавірусу.

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Новини України Михайло РадуцькийКоронавірус
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