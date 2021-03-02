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У Львівській області циркулює два штами коронавірусу

Новость на русском → Львівська область, Вівторок 02 березня 2021 15:06
У Львівській області циркулює два штами коронавірусу Фото: лабораторія (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Львівській області виявили два штами коронавірусу. Проте жоден з них не є ні "британським", ні "південноафриканським".

Про це заявила головний епідеміолог Львівської області Наталія Іванченко-Тимко на брифінгу.

За її словами, один генотип називається В1, а другий - В11.

"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипу коронавірусу. Один називається В1, а другий В11", - заявила вона.

Іванченко-Тімко зазначила, що "південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили.

Нагадаємо, в середині січня Міністерство охорони здоров'я заявляло, що в Україні поки не виявили нових штамів коронавірусу.

Крім того, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт також сказав, що в Україні поки не знаходили нових мутацій.

Додамо, що раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій коронавірусу.

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