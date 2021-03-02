У Львівській області циркулює два штами коронавірусу
У Львівській області виявили два штами коронавірусу. Проте жоден з них не є ні "британським", ні "південноафриканським".
За її словами, один генотип називається В1, а другий - В11.
"Ми отримали інформацію з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України про те, що на території Львівської області циркулюють два генотипу коронавірусу. Один називається В1, а другий В11", - заявила вона.
Іванченко-Тімко зазначила, що "південноафриканського" і "британського" штамів поки в області не виявили.
Нагадаємо, в середині січня Міністерство охорони здоров'я заявляло, що в Україні поки не виявили нових штамів коронавірусу.
Крім того, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт також сказав, що в Україні поки не знаходили нових мутацій.
Додамо, що раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій коронавірусу.