UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина выходит на очередную волну по COVID, - Радуцкий

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине наблюдается рост заболеваемости коронавируса. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

Об этом Радуцкий заявил в эфире "Украина 24".

Он отметил, что рост заболеваемости связан с тем, что люди немного расслабились после послаблений карантина.

"На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост", - заявил Радуцкий.

Также он добавил, что рост количества больных может быть связан с мутациями COVID.

"Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы - диарея, тошнота", - объяснил нардеп.

Радуцкий считает, что единственный способ побороть коронавирус - это появление коллективного иммунитета.

"Вакцинация - это самый действенный способ появления коллективного иммунитета. Но у нас должно быть привиты не менее 60% всего населения", - отметил он.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой прирост в Киеве и Ивано-Франковской области.

Также РБК-Украина писало, что ученые заявили о резком росте летальных случаев от коронавируса в Украине.

Кроме этого сообщалось, что во Львовской области выявили два штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Михаил РадуцкийКоронавирус
Читайте также
Большинство попавших на ИВЛ украинцев с COVID-19 умерли, - НАН
Мэр Ивано-Франковска попросил у правительства больше доз COVID-вакцины
Украина проверяет на новые штаммы коронавируса образцы из Прикарпатья
Прогноз погоды