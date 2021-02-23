Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра

Україна повертається до адаптивного карантину

Під час засідання 17 лютого Кабмін прийняв постанову про повернення адаптивної моделі карантину. Залежно від епідситуації, в регіонах буде встановлюватися "зелена", "жовта", "помаранчева" або "червона" зона.

Крім цього, уряд продовжив загальний термін дії карантину до 30 квітня.

4 зони обмежень

З середи, 24 лютого більша частина країни буде віднесена до "жовтої" зоні. Її обмеження фактично відповідають чинним на даний момент, але з деякими послабленнями.

У разі зростання захворюваності, в подальшому регіони можуть переходити в "помаранчеву" зону. Вона сигналізує про погіршення ситуації, але не передбачає додаткових заборон. Станом на 23 лютого, критеріям "помаранчевої" зони відповідають Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області.

"Червона" зона може бути встановлена ​​при критичному рівні інфікування в регіоні. Передбачає суворі обмеження, подібні до січневого локдауну. Відповідно до критеріїв МОЗ, до "червоної" зони потрапляють Івано-Франківська та Чернівецька області.

У "зеленій" зоні обмеження будуть мінімальними. Вона може бути введена на всій території країни при досягненні епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ - менше 50%, коефіцієнті виявлення COVID-19 - менше 5%.

Які заборони карантину вводяться з 24 лютого

У "жовтій" зоні зберігається більшість діючих на даний момент обмежень і заборон:

знаходження в громадських місцях без маски, обов'язково при собі необхідно мати документи;

забороняється залишати місця самоізоляції;

перетин кордону іноземцями без страхового поліса заборонено;

робота розважальних закладів (нічних клубів, дискотек) - під забороною;

кінотеатри, театри, культурні установи можуть працювати тільки при 50% заповнюваності залів;

перевезення пасажирів в громадському транспорті - за кількістю місць для сидіння;

заборонені планові госпіталізації;

діяльність об'єктів розміщення - під забороною (крім готелів, санаторіїв, реабілітаційних центрів);

заборонено відвідування навчальних закладів, якщо на карантині перебувають понад 50% учнів, викладачів;

проведення масових заходів в навчальних закладах обмежено (без глядачів, кількість учасників - не більше 1 групи/класу).

При цьому в "жовтій" зоні деякі обмеження будуть пом'якшені. Так, на 1 годину продовжується режим роботи закладів громадського харчування. З 24 лютого ресторани, бари, кафе зможуть обслуговувати відвідувачів з 07:00 до 24:00 (в інші години - замовлення на винос).

Кількість учасників масових заходів дозволяється 1 людина на 4 кв.м, раніше діяло обмеження - не більше 20 осіб.

З 24 лютого навчальні заклади можна буде відвідувати групами більше 20 осіб.

Дозволена присутність глядачів на спортивних змаганнях командних видів спорту, футбольних матчах при заповнюваності залів, трибун - не більше 50%.

Збільшується кількість відвідувачів басейнів, спортивних залів і фітнес центрів - 1 людина на 10 кв.м.

"Червона" зона і жорсткі обмеження: в яких регіонах посилено карантин

"Червоний" рівень небезпеки з 22 лютого вже встановлений на Прикарпатті через спалах інфікування.

В Івано-Франківській області заборонено: роботу закладів громадського харчування, відвідування шкіл учнями 5-11 класів, всі масові заходи, діяльність розважальних закладів. На в'їздах до регіону працюють КПП, розгорнуто перший в Україні мобільний госпіталь.

На гірськолижному курорті "Буковель" закриваються кафе, бари і ресторани. Для підйомників буде розроблена спеціальна інфраструктура, посилюється контроль дотримання маскового режиму і соціальної дистанції постояльцями готелів.

Варто відзначити, що в Офісі президента зв'язали спалах коронавірусу на Прикарпатті через курорт у Буковелі.

У Чернівецькій області також швидко зростає кількість хворих. З 23 лютого на Буковині посилили карантин терміном на 2 тижні. Всі освітні заклади перейшли на дистанційне навчання, режим роботи закладів громадського харчування скорочується до 20:00, закриваються ігрові зони в торгівельних центрах, позашкільні гуртки.

Через загострення ситуації із захворюваністю в західних областях країни в Сумах заявили про готовність діяти на випередження. Може бути посилений контроль на в'їздах у місто, також будуть проводити додаткові перевірки дотримання карантину.