Україна серед країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями, - Кабмін

Україна входить в список європейських країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями. Найбільш жорсткий карантин в Італії.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов з посиланням на дані Оксфордського університету.

Україна має індекс "жорсткості карантину" 61,57, тоді як в Італії - 87,96.

"У ряді країн Європи останнім часом запровадили ще більш суворий і тривалий карантин. Серед причин - ризики поширення нового штаму COVID-19 і перевантаження медичної системи. Україна все ще належить до країн з найбільш м'якими карантинними обмеженнями, згідно з індексом Оксфордського університету", - написав Немчінов.

Згідно з даними Оксфордського університету, також м'які обмеження введені в Хорватії, Швейцарії, Бельгії та Франції.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня посилили карантинні обмеження. На цей період буде обмежена діяльність певних сфер. Детальніше про те, що заборонено, а що ні на цей період - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в європейських країнах більш жорсткі карантинні обмеження, ніж в Україні.