Украина среди стран с самыми мягкими карантинными ограничениями, - Кабмин

Украина входит в список европейских стран с самыми мягкими карантинными ограничениями. Самый жесткий карантин в Италии.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на данные Оксфордского университета.

Украина имеет индекс "жесткости карантина" 61,57, тогда как у Италии - 87,96.

"В ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузки медицинской системы. Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета", - написал Немчинов.

Согласно данным Оксфордского университета, также мягкие ограничения введены в Хорватии, Швейцарии, Бельгии и Франции.

Напомним, в Украине с 8 января ужесточили карантинные ограничения. На этот период будет ограничена деятельность определенных сфер. Подробнее о том, что запрещено, а что нет на этот период - в материале РБК-Украина.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в европейских странах более жесткие карантинные ограничения, чем в Украине.