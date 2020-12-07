Україна попросила США надати вакцину від COVID в режимі екстреного застосування

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов провів телефонну розмову з тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів в Україні Христиною Квін. У ході бесіди глава МОЗ попросив розглянути Україну як потенційного пріоритетного кандидата на отримання вакцин в "режимі тестування і використання в надзвичайних ситуаціях".

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Квін запевнила, що вона зробить все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 в найкоротші терміни. Також вона зазначила, що їх команда допоможе відомству розробити алгоритм і розробити план дій з логістики та планів вакцинації.

"Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ про відмову від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Крім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США про постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та обсяги поставки ", - зазначила Квін.

Нагадаємо, в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що вакцинація від коронавірусу буде проходити в три етапи.

Крім того, у МОЗ планують, що вакцинація від коронавірусу буде безкоштовною, але не для всіх категорій населення.

Зазначимо, що Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в країну.