Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в Сполучене Королівство.
Про це повідомляє британський телеканал Sky News.
Очікується, що наступного тижня вакцина Pfizer буде розподілена між 50 лікарнями, а першими її отримають люди старші 80 років та персонал будинків для літніх.
Потім вакцину доставлять до центрів масової вакцинації, які розмістили у конференц-залах та спортивних аренах, а після - у лікарняні кабінети та медичні центри.
Після отримання нових доз, можливо, у 2021 році, вакцину отримають і інші групи ризику. Основна частина вакцинації планується у період з січня до квітня 2021 року.
Зазначається, що в країні можуть виникнути затримки з поставками вакцини у будинки для літніх через труднощі з транспортування та зберіганням вакцини.
Нагадаємо, вчора Британія першою у світі схвалила використання вакцини Pfizer та BioNTech. Ця вакцина показала, що ефективна на 95%.
Як писало РБК-Україна, ВООЗ попросила в уряду Британії надати доступ до інформації про вакцину Pfizer та BioNTech, яка б дозволила внести її до екстренного переліку.