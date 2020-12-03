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Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News

Новость на русском → Лондон, Четвер 03 грудня 2020 21:02
Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News Фото: лікар тримає ампулу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Британія стала першою країною у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech. Перші дози вакцини вже почали прибувати в Сполучене Королівство.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Очікується, що наступного тижня вакцина Pfizer буде розподілена між 50 лікарнями, а першими її отримають люди старші 80 років та персонал будинків для літніх.

Потім вакцину доставлять до центрів масової вакцинації, які розмістили у конференц-залах та спортивних аренах, а після - у лікарняні кабінети та медичні центри.

Після отримання нових доз, можливо, у 2021 році, вакцину отримають і інші групи ризику. Основна частина вакцинації планується у період з січня до квітня 2021 року.

Зазначається, що в країні можуть виникнути затримки з поставками вакцини у будинки для літніх через труднощі з транспортування та зберіганням вакцини.

Нагадаємо, вчора Британія першою у світі схвалила використання вакцини Pfizer та BioNTech. Ця вакцина показала, що ефективна на 95%.

Як писало РБК-Україна, ВООЗ попросила в уряду Британії надати доступ до інформації про вакцину Pfizer та BioNTech, яка б дозволила внести її до екстренного переліку.

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Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
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