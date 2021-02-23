Україна отримала першу вакцину проти коронавірусу. Що про неї відомо

В Україну сьогодні, 23 лютого, прибула перша партія вакцини проти коронавірусу. Це 500 тисяч доз препарату Covishield Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.
Детальніше про те, що відомо про цю вакцину - в матеріалі РБК-Україна.
Дана вакцина британської компанії AstraZeneca виробляється на заводі Індійського інституту сироватки в Пуні. Цей завод є найбільшим виробником вакцин у світі - його потужності дозволяють випускати понад 50 млн доз на місяць.
Препарат Covishield отримав ліцензію Всесвітньої організації охорони здоров'я на обмежене використання у надзвичайних ситуаціях. Курс вакцинації складається з двох окремих доз по 0,5 мл кожна. Препарат вводиться внутрішньом'язово. Інтервал між дозами повинен становити 4-6 тижнів. При цьому є дані про введення другої дози через 12 тижнів. Тривалість захисту після вакцинації поки невідома.
Згідно з результатами клінічних випробувань, вакцина Covishield має ефективність від 70 до 90%. Такі дані засновані на випробуваннях, що проводились у Великобританії, Бразилії і Південній Африці.
Також, за попередніми дослідженнями, ця вакцина ефективна проти британського штаму COVID, однак наскільки вона дієва проти інших різновидів вірусу невідомо.
У вакцину Covishield входять: L-гістидин, моногідрат гідрохлориду L-гістидину, гексагідрат хлориду магнію, полісорбат 80, етанол, сахароза, хлорид натрію, дигідрат трилон Б, вода для ін'єкцій. Містить генетично модифіковані організми (ГМО).
Covishield має три категорії побічних ефектів:
Препарат дозволений до застосування особам старше 18 років. Також не рекомендується використовувати вакцину вагітним і тим, у кого була зафіксована важка алергічна реакція після першої дози.
Якщо пацієнт, який планує зробити щеплення Covishield, має ослаблений імунітет, гарячку, порушення згортання крові, про це потрібно повідомити лікарям.
Вакцину можна зберігати при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Після розкриття флакона його необхідно використовувати не пізніше ніж через 6 годин за умови, що він знаходився цей час при температурі від +2 до +25 градусів.
Раніше РБК-Україна писало, що вакцинація проти коронавірусу повинна розпочатися в Україні 24 лютого.