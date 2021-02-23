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Вакцина від COVID прибула в Україну. Коли почнуть робити щеплення

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 лютого 2021 12:37
Вакцина від COVID прибула в Україну. Коли почнуть робити щеплення Фото: вакцинація (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько

В Україні вакцинація від коронавірусу розпочнеться завтра, 24 лютого. Перші щеплення буде зроблено "ковідних" лікарнях.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я.

У МОЗ зазначили, що вакцинацію не будуть проводити публічно, через те, що залучення широкої публіки в лікарні для пацієнтів з коронавірусом недоречно.

"Робити щеплення почнуть завтра, коли вакцина розійдеться по регіонах. Їх будуть робити одночасно по всій країні", - повідомило джерело.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:20 в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca.

Дана вакцина має середню ефективність 70%. Згідно з клінічним випробуванням, ні один з її інгредієнтів не може привести до захворювання COVID-19. При цьому серед щеплених різко знижується рівень захворюваності.

Раніше РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Детальніше про те, як буде проводитися вакцинація - в матеріалі РБК-Україна.

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