Украина получила первую вакцину против коронавируса. Что о ней известно

В Украину сегодня, 23 февраля, прибыла первая партия вакцины против коронавируса. Это 500 тысяч доз препарата Covishield Oxford-AstraZeneca индусского производства.
Подробнее о том, что известно о данной вакцине - в материале РБК-Украина.
Данная вакцина британской компании AstraZeneca производится на заводе Индийского института сыворотки в Пуне. Этот завод является сейчас самым крупным производителем вакцин в мире - его мощности позволяют выпускать более 50 млн доз в месяц.
Препарат Covishield получил лицензию Всемирной организации здравоохранения на ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях. Курс вакцинации состоит из двух отдельных доз по 0,5 мл каждая. Препарат вводится внутримышечно. Интервал между дозами должен составлять 4-6 недель. При этом есть данные о введении второй дозы спустя 12 недель. Продолжительность защиты после вакцинации пока неизвестна.
Согласно результатам клинических испытаний, вакцина Covishield имеет эффективность от 70 до 90%. Такие данные основаны на испытания, проведенных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.
Также, по предварительным исследованиям, эта вакцина эффективна против британского штамма COVID, однако насколько она действенна против других разновидностей вируса неизвестно.
В вакцину Covishield входят: L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат 80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат трилон Б, вода для инъекций. Содержит генетически модифицированные организмы (ГМО).
Covishield имеет три категории побочных эффектов:
Препарат разрешен к применению лицам старше 18 лет. Также не рекомендуется использовать вакцину беременным и тем, у кого была зафиксирована тяжелая аллергическая реакция после первой дозы.
Если пациент, которые планирует сделать прививку Covishield, имеет ослабленный иммунитет, лихорадку, нарушение свертываемости крови, об этом нужно сообщить врачам.
Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. После вскрытия флакона его необходимо использовать не позднее чем через 6 часов при условии, что он находился это время при температуре от +2 до +25 градусов.
Ранее РБК-Украина писало, что вакцинация против коронавируса должна начаться в Украине 24 февраля.