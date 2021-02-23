Украина получила первую вакцину против коронавируса. Что о ней известно

Данная вакцина британской компании AstraZeneca производится на заводе Индийского института сыворотки в Пуне. Этот завод является сейчас самым крупным производителем вакцин в мире - его мощности позволяют выпускать более 50 млн доз в месяц.

Препарат Covishield получил лицензию Всемирной организации здравоохранения на ограниченное использование в чрезвычайных ситуациях. Курс вакцинации состоит из двух отдельных доз по 0,5 мл каждая. Препарат вводится внутримышечно. Интервал между дозами должен составлять 4-6 недель. При этом есть данные о введении второй дозы спустя 12 недель. Продолжительность защиты после вакцинации пока неизвестна.

Эффективность

Согласно результатам клинических испытаний, вакцина Covishield имеет эффективность от 70 до 90%. Такие данные основаны на испытания, проведенных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Также, по предварительным исследованиям, эта вакцина эффективна против британского штамма COVID, однако насколько она действенна против других разновидностей вируса неизвестно.

Состав

В вакцину Covishield входят: L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат 80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат трилон Б, вода для инъекций. Содержит генетически модифицированные организмы (ГМО).

Побочные эффекты и противопоказания

Covishield имеет три категории побочных эффектов:

Очень частые - головная боль, зуд, жар, боль в суставах и мышцах. Они могут наблюдаться более чем у одного из 10 человек;

- головная боль, зуд, жар, боль в суставах и мышцах. Они могут наблюдаться более чем у одного из 10 человек; Частые - покраснение, зуд и отек в месте инъекции, рвота, симптомы гриппа (кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры);

- покраснение, зуд и отек в месте инъекции, рвота, симптомы гриппа (кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры); Необычные - головокружение, снижение аппетита, боль в животе, увеличение лимфатических узлов, повышенная потливость и кожные высыпания. Такие симптомы могут быть у одного из 100 человек.

Препарат разрешен к применению лицам старше 18 лет. Также не рекомендуется использовать вакцину беременным и тем, у кого была зафиксирована тяжелая аллергическая реакция после первой дозы.

Если пациент, которые планирует сделать прививку Covishield, имеет ослабленный иммунитет, лихорадку, нарушение свертываемости крови, об этом нужно сообщить врачам.

Условия и сроки хранения

Вакцину можно хранить при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. После вскрытия флакона его необходимо использовать не позднее чем через 6 часов при условии, что он находился это время при температуре от +2 до +25 градусов.