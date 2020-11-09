Україна готується до карантину вихідного дня: що працюватиме

Найближчим часом в Україні введуть карантин вихідного дня. Очікується, що такі обмеження триватимуть протягом декількох тижнів.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію про те, які саме обмеження чекають на українців і який бізнес залишиться працювати на карантині вихідного дня.

Карантин вихідного дня

У розпорядженні РБК-Україна є проект змін до так званої "карантинної постанови". Згідно з документом, пропонується вводити жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожного уїк-енда.

Що заборонять

Очікується, що по суботах і неділях буде заборонена робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Крім того, заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Що буде дозволено

При карантині вихідного дня залишаться працювати продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами.

Також зможуть працювати фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.

Як уточнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, громадський транспорт продовжить працювати, а ресторани і кафе зможуть обслуговувати відвідувачів тільки на винос.

Коли введуть карантин вихідного дня

Поки точної дати немає, але головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд готується ввести його найближчим часом. Зазначимо, якщо рішення приймуть на найближчому засіданні Кабміну, то обмеження вже можуть набути чинності на 14 і 15 листопада.

"Найближчим часом буде запропоновано та проголосовано Кабінетом міністром України (постанову, - ред.) про більш жорсткий карантин у вихідний день. Ми будемо робити все можливе, щоб врятувати систему охорони здоров'я від колапсу і не зупиняти економіку", - додав Ляшко.

Скільки триватиме такий карантин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня триватиме кілька тижнів. Очікується, що він допоможе уникнути повного локдауна.

"Збільшення кількості ліжко-місць, носіння масок і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій епідеміологічної ситуації в холодний період року буде далеко не гіршим", - сказав президент.