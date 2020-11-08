В Україні можуть ввести новий карантин: що відомо

Кабінет міністрів готує зміни до постанови, яка регулює карантин в Україні. Пропонується відмовитися від кольорових зон карантину і ввести суттєві обмеження по суботах і неділях.

Відповідний проект, який ще обговорюється в уряді, є в розпорядженні РБК-Україна.

Обмеження по всій країні

З постанови пропонується прибрати пункти, які регламентували поділ України на "червону", "помаранчеву" і "зелену" зони. Також карантинні обмеження більше не будуть прив'язані до зон.

Замість цього по всій території України на період дії карантину, крім нинішніх обмежень щодо масок, самоізоляції і т. д., додатково хочуть заборонити:

масові заходи за участю більше 20 осіб. На заходах з участю до 20 осіб організатор має забезпечити дистанцію між учасниками не менш як 1,5 метра. Дозволяється проведення спортивних заходів національних збірних і команд України з олімпійських, неолімпійських та ігрових видів спорту;

роботу кінотеатрів і театрів із заповненістю понад 50% місць у залі;

роботу музеїв, які не можуть обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. метрів;

перевезення пасажирів в міському, приміському, залізничному та міжнародному транспорті в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння. При цьому контроль за забезпечення водіїв масками і наявність масок у пасажирів покладається на перевізника;

дискотеки, роботу нічних клубів і ресторанів з організацією дозвілля;

роботу їдалень після 22:00 і до 07:00 (крім доставки і замовлень на винос);

розміщення відвідувачів у ресторанах на відстані менше 1,5 м між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом (без урахування дітей у віці до 14 років, за умови, що відвідувачі заходять в заклад і пересуваються по ньому в масках);

робота закладів, в яких:

немає маркування для перебування у черзі з дотриманням дистанції не менше 1,5 м; працівники не забезпечені масками; немає централізованого збору використаних захисних масок

робота установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб, крім установ дитсадків і шкіл;

відвідування дитсадків і шкіл, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% дітей і персоналу.

Також пропонується заборонити планові госпіталізації до лікарень, крім ускладнень при вагітності та пологах; допомоги онкохворим в спеціалізованих відділеннях; паліативної допомоги на стаціонарі; якщо перенесення госпіталізації загрожує життю і здоров'ю пацієнта.

Передбачається, що не зможуть працювати фітнес-центри і спортзали, які не можуть обмежити число відвідувачів в залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. метрів.

Також буде заборонено відвідування місць тимчасового утримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців, а також будинків престарілих та інших інтернатів.

Карантин вихідного дня

Крім того, додатково з 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України на період дії карантину пропонують заборонити:

прийом відвідувачів в барах, ресторанах і кафе;

роботу ТРЦ і прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності;

прийом відвідувачів об'єктами сфери торгівлі та побутових послуг Крім продуктових магазинів, АЗС, закладів торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами та кормами, а також аптек; надання фінансових послуг, діяльність фінансових установ, інкасація та перевезення валютних цінностей; медичній та ветеринарній практиці; СТО і доставки їжі.

роботу закладів культури та проведення масових культурних заходів, крім кіно - і відеозйомки;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Години для пенсіонерів

У той же час пропонується суб'єктам господарювання встановити період з 10:00 до 12:00 години відвідування для українців старше 60 років. Це стосується об'єктів оптової і роздрібної торгівлі, СТО, пошти, страхової діяльності і так далі.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що українців не будуть штрафувати за відсутність масок на вулиці.

Крім того, вчені спрогнозували захворюваність COVID-19 в Україні до середини листопада.